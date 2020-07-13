Antalya’da bir kadın çocuğunu çatıdan atıp, intihar etti

Antalya’da bir kadın çocuğunu çatıdan atıp, intihar etti

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27 yaşındaki kadın, 10 katlı sitenin çatısına çıkarak önce 1 yaşındaki oğlunu, ardından kendini aşağıya bıraktı. Apartmanın girişine düşen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi’nde bulunan 10 katlı sitenin birinci katında yaşayan Gülay Güngör (27), asansöre binerek terasa çıktı.

Önce 1 yaşındaki oğlu Yağız Güngör’ü terastan aşağıya bırakan genç kadın, daha sonra da kendini attı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Apartman girişine düşen anne ve oğlunu görenler hemen 112’yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gülay Güngör ve Yağız Güngör’ün ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Yapılan incelemede, Gülay Güngör'ün bileğinde kesik izi olduğu görülürken, polisin başlattığı soruşturma sürüyor.