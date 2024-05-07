Antalya'da bir kadın daha kocası tarafından bıçaklandı Erkan Ozan, çıkan tartışmada eski eşi Pınar G.yi 15 yerinden, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden bıçakla yaraladı.

DHA

Antalya'nın Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde Erkan Ozan, yaklaşık 3 yıl önce ayrıldığı Pınar G.'yi başka bir erkekle gördü.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıkarken ,büyüyen tartışmanın ardından Ozan, bıçakla saldırdığı Pınar G.'yi 15, birlikte gördüğü Volkan G.'yi 6 yerinden yaraladı.

Volkan G., Pınar G.'yi kendine ait araca alarak Serik Devlet Hastanesi'ne geldi.

15 yerinden bıçaklanan Pınar'ın durumu ciddi

Burada ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumu ciddi olan Pınar G., Antalya'ya sevk edildi. Volkan G.'nin ise Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

"Yeniden barışmak istiyordum"

Polisin gözaltına aldığı Erkan Ozan ilk ifadesinde, Pınar G. ile 3 yıl önce ayrıldıklarını, yeniden barışmak ve evlenmek için zaman zaman görüşmek istediğini, eski eşini başka bir erkekle görünce de ne yaptığını bilmediğini ve bıçakladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)