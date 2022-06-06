Eşyalarını dışarı attıktan sonra balkonda ateş yakan kadın, polis ve itfaiyenin çalışmalarıyla evden çıkarılabildi. Ekiplere alkol ikram eden kadın, hastaneye götürüldü.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde saat 10.15 sıralarında, 7 katlı bir apartmanın 4. katında oturan 44 yaşındaki Müge A., eşyalarını bahçeye atmaya başladı.

Hiçbir şey olmamış gibi balkonda bir de ateş yakan kadın, masasında oturmaya devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; kadın, polise kapıyı açmadı.

Ekiplere alkol ikram etti

Caddenin trafiğe kapatılmasının ardından polis ile bir itfaiye eri, balkondaki kadına ulaştı.

Kadının ekiplere alkol ikram etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Aşağı indirildi, masaya oturup sigara yaktı

Yapılan ilk müdahalenin ardından Müge A., ekipler tarafından aşağı indirildi. Polis eşliğinde yürüyen kadın, bu kez iş yeri önünde masaya oturup sigara yaktı.

Antalya'da bir kadın, eşyalarını balkondan atıp ateş yaktı VİDEO



Polise zorluk çıkardı

Güneş gözlüğünü de takan kadın, polis eşliğinde ambulansa alınırken, “Çek şu ellerini buz gibi.” diyerek polise zorluk çıkardı.

Çeredekiler olan biteni meraklı gözlerle seyrederken, Müge A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.