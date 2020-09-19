Antalya'da bir kadın, geri gelen aracın çarpması sonucu yaralandı

Antalya'da bir kadın, geri gelen aracın çarpması sonucu yaralandı

Otomobilin geri gelirken kadına çarptığı o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Hükümet Caddesi'nden 07 ACR 898 plakalı otomobiliyle geçen Musa K., bir anda durup geri geri gelmeye başladı.

Otomobilin geçtiğini görüp müşterisine yiyecek tabağı götürmek için karşıya geçmekte olan Pakize Acar isimli kadın, bu sırada otomobilin altında kaldı.

SÜRÜCÜ YARDIMINA KOŞTU

Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen kadına ilk müdahaleyi araç sürücüsü ve araçtaki yolcu yaptı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını tedbir amaçlı hastaneye götürdü.

Antalya'da geri geri gelen otomobil kadına çarptı İZLE

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına, otomobilin yoldan geçtikten sonra bir anda durup geri gelmesi, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması ve kadının elindeki tabakla birlikte savrulduğu anlar yansıdı.

Kazadan sonra sürücü ve yanındaki yolcunun yerde yatan kadına su verip başında bekledikleri görüldü.