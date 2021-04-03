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Antalya'da bir kadın, parasını isteyip darbetti

Antalya'da bir kadın, parasını isteyip darbetti

Bir kadın, sokakta yere yatırdığı erkeği, 'paramı ver' diye bağırarak darbetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.