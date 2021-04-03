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- Antalya'da bir kadın, parasını isteyip darbetti
Antalya'da bir kadın, parasını isteyip darbetti
Bir kadın, sokakta yere yatırdığı erkeği, 'paramı ver' diye bağırarak darbetti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 03.04.2021 - 16:44
- Güncelleme : 03.04.2021 - 16:54
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde kimliği belirsiz kadın ve erkek arasında sokak ortasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında kadın, erkeği yere yatırıp 'paramı ver' diyerek darbetmeye başladı.
Çevredekiler kavgayı ayırmak için müdahale etti, ancak başarılı olamadı. Bir kişinin 'polis çağırdım' sözleri üzerine kadın ve erkek ayrılıp, farklı yönlere gitti.
O ANLAR KAMERADA
Bu arada olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde, kadının erkeği yere yatırıp 'paramı ver, polis gelsin, olsun paramı ver' diyerek bağırıp vurduğu, bir kişinin ise ayırmaya çalıştığı görüldü.
Antalya'da bir kadın, parasını isteyip darbetti VİDEO