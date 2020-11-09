Kimliği belirsiz bir kadın, yol kenarında tartıştığı erkek arkadaşını tokat atıp tartakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da Konyaltı ilçesinin Siteler Mahallesi'nde, dün gece bir cep telefonu kamerasına ilginç görüntüler yansıdı.

Görüntülere göre, araçtan inen bir kadın ile bir erkek tartışmaya başlıyor. Kadın öfkeyle üzerine yürüdüğü erkeği, tartaklayıp, tokatlıyor.

KENDİNİ KORURKEN, TELEFONUNU GÖSTERDİ

Yol kenarındaki parka doğru kaçan erkek, kolları ile kendini korumaya çalışırken, cep telefonu ekranını kadına göstermeye çalışıyor.

Görüntü çekenlerden biri ise "Polisi arayın polisi" diye bağırıyor. Erkek, kadına karşılık vermiyor.

Antalya'da bir kadın, tartıştığı erkeği tokatlayarak tartakladı VİDEO











