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    Antalya'da bir kadının, yara izleri yüzünden intihar ettiği iddia edildi

    Yüzünde çıkan yaralardan sonra iz kaldığı gerekçesi ile bunalıma girdiği iddia edilen 2 çocuk annesi kadın, tabanca ile yaşamına son verdi.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 16:37
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 16:41
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    Antalya'da bir kadının, yara izleri yüzünden intihar ettiği iddia edildi

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında yaşayan 2 çocuk annesi Şafak E. (45), 8 ay önce yüzünde çıkan yaraların izleri kalınca bunalıma girdiği iddia edildi.

    Geçen ay da ilaç içerek intihara kalkıştığı öğrenilen Şafak E., bugün evdeki tabanca ile başına bir el ateş etti.

    YAŞAMINI YİTİRDİ

    Şafak E.'nin eşi polis memuru H.E.'nin ihbarı üzerine, eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şafak E.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Antalya da bir kadının, yara izleri yüzünden intihar ettiği iddia edildi #1

    OTOPSİ YAPILACAK

    Şafak E.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Antalya da bir kadının, yara izleri yüzünden intihar ettiği iddia edildi #2

    Antalya da bir kadının, yara izleri yüzünden intihar ettiği iddia edildi #3

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