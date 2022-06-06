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    Antalya'da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı

    Antalya'da bir apartmanda çıkan tartışmada kiracı Necati K. tarafından bıçaklanan yönetici Osman A. ağır yaralandı.
    • 06.06.2022 - 23:23
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    Antalya'da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı

    Saat 21.30 sırasında Antalya'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşanan olayda, 6'ncı katta oturan evli ve bir çocuk babası yönetici Osman A., gürültü konusunda sürekli şikayet edilen birinci katta kiracı olarak oturan Necati K.’yı uyarmaya gitti.

    Göğsünden ve karnından bıçakladı

    İkili arasında yaşanan tartışmada Necati K., yönetici Osman A.’yı göğsünden ve karnından bıçakladı. Yaralı halde kendisini sokağa atan Osman A., çevredeki esnaftan yardım istedi.

    DHA'nın haberine göre, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Osman A.’yı yakındaki özel bir hastaneye kaldırırken, ellerinden yaralı olan ve gözaltına alınan Necati K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    Antalya da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı #1

    Antalya da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı #2

    Antalya da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı #3

    Antalya da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı #4

    Antalya da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı #5

    Antalya da bir kiracı, tartıştığı apartman yöneticisini bıçakladı #6


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