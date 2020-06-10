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    Antalya'da bir kişi ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

    Çıkan tartışma sonucu ağabeyini bıçaklayarak öldüren kardeş, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 17:29
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    Antalya'da bir kişi ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

    30 yaşındaki M.K. ile nakliyeci olan ağabeyi İ.K.(35) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., Antalya'nın Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 75. Yıl Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde ağabeyini bıçaklayarak yaraladı.

    KURTARILAMADI

    Apartmanda yaşayanların ihbarı üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan İ.K., kurtarılamadı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan M.K. ise polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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