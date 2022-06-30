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    Antalya'da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı

    Antalya'da Özkan G., sokakta tartıştığı ve sevgili oldukları öğrenilen Naciye K.'yı bıçakla boğazından yaraladı. Özkan G., kanlar içerisinde yerde yatan kadına yardım etmek isteyenleri tehdit etti.
    • 30.06.2022 - 23:56
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    Antalya'da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Özkan G. ile sevgili olan Naciye K. sokakta oturdukları tartışmaya başladı.

    Tartışma sırasında Özkan G., yanında bulunan bıçakla Naciye K.'yı boğaz ve boyun kısmından defalarca yaraladı. Naciye K., bıçak darbeleriyle yere düşerken, sesleri duyan komşular sokağa çıkarak olaya müdahale etmek istedi.

    Yardım etmek isteyenleri tehdit etti

    Elinde bıçak bulunan Özkan G., yerde yatan Naciye K.'nın yanına kimseyi yaklaştırmadı. Apartmandan inen iki kişi, Özkan G.'yi ikna etmeye çalışsa da Naciye K.'nın başını ayaklarının arasına alan Özkan G., bıçakla tehdit ederek kimseyi yaklaştırmadı.

    Tepkiler artınca olay yerinden kaçtı

    DHA'nın haberine göre, durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi ve vatandaşların artan tepkisi üzerine Özkan G., yaya olarak kaçtı. Naciye K. ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, Özkan G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #1

    "Bıçağı etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı"

    Sesleri duyduğunu ve oturduğu evin balkonuna çıktığını ifade eden Fatma Rıfatoğlu, "Bağrışmalar vardı ve biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" dedi.

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #2

    "Ambulans geldi ve kadını götürdü"

    Çıkan seslerden dolayı balkona çıktığını dile getiren Sebahat Rıfatoğlu, "Olayda ilk olarak kavga vardı ve sonradan bıçak olayı çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm" diye konuştu.

    Özkan G.'nin Naciye K.'yı bıçakladıktan sonra yere yatırdığı ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 tane erkeğin Özkan G.'yi ikna etmeye çalışmasının yanı sıra, Naciye K.'nın ambulansa alınması yer alıyor.

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #3

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #4

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #5

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #6

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #7

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #8

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #9

    Antalya da bir kişi boğazını kestiği sevgilisinin yanına kimseyi yaklaştırmadı #10


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