Antalya'da bir kişi eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Dehşet saçtı...

Antalya'nın Kepez ilçesine bağllı Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak’taki iki katlı bir evde ismi öğrenilemeyen polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle evde bulunan eşi ve iki çocuğuna tabancayla ateş açtı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN KOCA GÖZALTINDA

Olay yerine gelen ekipler, evdeki üç kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet şüphelisi polis memuru, ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.