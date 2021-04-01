Antalya'da köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki Veli S., ilk ifadesinde "Ne bileyim sarhoştum, hatırlamıyorum" dedi.

Geçen hafta Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Veli S.'nin çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelenip, yanına yaklaştı.

KÖPEĞE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Alana gelen kişiler, şüphelinin köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan kişiler, adamın yanına gidip müdahale etti. Görüntülerde, vatandaşların kendisine doğru geldiğini gören Veli S.'nin pantolonunu topladığı görüldü.

"KÖPEĞE Mİ TECAVÜZ EDİYORSUN"

Görüntülerin devamında ise vatandaşların "Köpeğe mi tecavüz ediyorsun" dediği Veli S.'nin, eline aldığı taşı göstererek "Git buradan" diye bağırdığı görüldü. Olayla ilgili Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık şikayetçi oldu.

Antalya'da bir kişi köpeğe cinsel saldırıda bulundu VİDEO

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YAKALANDI

Olay sonrası Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. Veli S.'nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrenen Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Habibler Mahallesi’nde ara sokaklardan birinde yakaladı. İşlemleri için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

"NE BİLEYİM SARHOŞTUM, HATIRLAMIYORUM"

Veli S., Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise "Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum" karşılığını verdi.