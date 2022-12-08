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- Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü
Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü
- 08.12.2022 - 19:03
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşanan olayda 37 yaşındaki Y.E.T. ile alışverişten dönen 61 yaşındaki annesi Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.
Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı.
Annesini boğazından bıçakladı
İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi.
Kaçarken komşular yakaladı
Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi.
İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Acılı babayı yakınları teselli etti
Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.’yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı.
Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.