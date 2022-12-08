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    Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü

    Antalya'da bir kişi, tartıştığı annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü. Komşuları tarafından yakalanıp polise teslim edilen şüpheli gözaltına alındı.
    • 08.12.2022 - 19:03
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    Antalya'da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi 1468 sokaktaki 4 katlı apartmanın ikinci katında yaşanan olayda 37 yaşındaki Y.E.T. ile alışverişten dönen 61 yaşındaki annesi Zübeyda Tıraş, henüz bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı.

    Tartışmanın giderek büyümesi üzerine Y.E.T., o sırada elma yiyen annesine ekmek bıçağıyla saldırmaya başladı.

    Annesini boğazından bıçakladı

    İkilinin arasında yaşanan arbedede Y.E.T. annesini boğazından bıçakladı. Olay anında tartışma ve bağrışma sesleri duyan komşuları, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapı açılırken, iddiaya göre Y.E.T'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi.

    Kaçarken komşular yakaladı

    Panikleyen Y.E.T. kaçmak istediği sırada komşuları tarafından yakalandı, polise haber verildi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Zübeyda Tıraş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Antalya da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü #1

    Acılı babayı yakınları teselli etti

    Polisler, ters kelepçeleyip şüpheli Y.E.T.’yi gözaltına alırken, olay anında evde olmayan baba Süleyman Tıraş, eve geldiğinde büyük üzüntü yaşadı.

    Süleyman Tıraş, yakınları tarafından teskin edilirken, Zübeyda Tıraş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Antalya da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü #2

    Antalya da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü #3

    Antalya da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü #4

    Antalya da bir kişi tartıştığını annesi boğazından bıçaklayarak öldürdü #5


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