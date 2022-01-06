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Antalya'da bir kişinin uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu

Antalya'da bir kişinin uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu

Antalya'da üzerinden kimlik çıkmayan ve 'Asker İbrahim' olarak tanınan 35- 40 yaşlarındaki kişi, uyumak için girdiği bodrumda ölü bulundu.