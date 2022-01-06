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- Antalya'da bir kişinin uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu
Antalya'da bir kişinin uyumak için girdiği bodrumda cesedi bulundu
- DHA
- 06.01.2022 - 18:26
Akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 72 sokak üzerindeki 3 katlı apartmanın bodrumunda meydana gelen olayda, mahallede 'Asker İbrahim' lakabıyla tanınan kişi, apartmanın bodrumuna girdi.
"UYUMAYA GİDİYORUM" DEDİ
Onu gören mahalleliye 'Uyumaya gidiyorum' diyen kişiye bir süre sonra bakmaya giden mahalleli, hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRTİLDİ
Uyandırılmak istenen kişiden tepki alamayan mahalleli sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri, 35- 40 yaşlarında, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sokakta yaşadığı belirtilen kişinin, alkol ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.