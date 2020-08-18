Antalya'da bir koca eşini kızının düğününden sonra öldürdü

Serik ilçesinde, Sokak düğününde yapılan danstan 24 saat geçmeden öfkeli koca tarafından boynundan ve kollarından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nı Serik ilçesinde, bugün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Çağın ailesinin evinde meydana gelen olayda, bir otelde çalışan Metin Çağın (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Öfkelenen Metin Çağın, eline aldığı bıçakla Dudu Çağın’ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı.

Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Çağın olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Dudu Çağın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık işlemlerinin ardından Dudu Çağın’ın cesedi otopsi Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

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UZAKLAŞTIRMA CEZASI YENİ BİTMİŞ

Öte yandan çiftin bir süredir arasının açık olduğu öğrenilirken kızlarının düğünü için dün bir araya geldiği görüntüler ortaya çıktı.

Şüpheli Metin Çağın’ın eşi Dudu Çağın ile kızlarının düğününde yaptığı son dans kameralar tarafından kaydedildi.

Açık hava düğününde önce oyun havaları eşliğinde eğlenen Dudu Çağın'ın ardından çalan slow müzik eşliğinde kocası Metin Çağın'ın dans ettiği görüntüler, Dudu Çağın'ın son görüntüleri oldu.

Metin Çağın'ın eşinin şikayetiyle 4 ay uzaklaştırma kararı aldığı ve kısa süre önce bu cezanın bittiği öğrenildi.