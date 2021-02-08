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- Antalya'da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı
Antalya'da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı
Bunalıma girdiği iddia edilen 37 yaşında bir adam, önce kendini arabasına ardından tetiğe bastı.
- DHA
- 08.02.2021 - 18:03
- Güncelleme : 08.02.2021 - 18:12
ANTALYA'da,saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'nde E.A. (37) isimli bir şahıs otomobilini arkadaşının yanında durdurup kendiini araca kilitledi
Yanındaki tabancayı karnına dayayan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" dedikten sonra tetiği çekti.
Antalya'da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı VİDEO
YARALIYKEN KAPIYI AÇTI
Karnına ateş ettikten bir süre sonra E.A., yaralı halde otomobilin kapısını açıp, yere düştü.
AMELİYATA ALINDI
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan E.A., Antalya Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.
YENİ NİŞANLANMIŞTI
İntihar girişiminde bulunan E.A.'nın bir süre önce nişanlandığı ortaya çıktı.