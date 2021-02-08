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    Antalya'da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı

    Bunalıma girdiği iddia edilen 37 yaşında bir adam, önce kendini arabasına ardından tetiğe bastı.
    • DHA
    • 08.02.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 18:12
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    Antalya'da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı

    ANTALYA'da,saat 15.30 sularında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Dolaplıdere Caddesi'nde E.A. (37) isimli bir şahıs otomobilini arkadaşının yanında durdurup kendiini araca kilitledi

    Yanındaki tabancayı karnına dayayan E.A., arkadaşına, "Kardeşim Z. size emanet" dedikten sonra tetiği çekti.

    Antalya'da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı VİDEO

    YARALIYKEN KAPIYI AÇTI

    Karnına ateş ettikten bir süre sonra E.A., yaralı halde otomobilin kapısını açıp, yere düştü.

    Antalya da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı #1

    AMELİYATA ALINDI

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan E.A., Antalya Eğitim ve Aştırma Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı.

    Antalya da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı #2

    YENİ NİŞANLANMIŞTI

    İntihar girişiminde bulunan E.A.'nın bir süre önce nişanlandığı ortaya çıktı.

    Antalya da bir şahıs kendini otomobile kilitledikten sonra tetiğe bastı #3

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