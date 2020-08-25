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    Antalya'da bir şahıs platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı

    Konyaaltı ilçesinde Süleyman T., platonik aşık olduğu Sennur N.'nin güzellik salonu işleten ablası Şenay N.'yi, kendilerine engel olduğu iddiasıyla iş yerinde bıçakla ağır yaraladı.
    • DHA
    • 25.08.2020 - 16:15
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    Antalya'da bir şahıs platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı

     

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi 451 Sokak'taki bir binanın giriş katındaki güzellik salonuna gelen Süleyman T., balkonda oturan Şenay N.'yi boyun ve karın bölgesinden bıçakladı.

    Saldırıyı gören Sennur N., Süleyman T.'ye engel olmak istedi. Ancak saldırgan Sennur N.'yi bıçak tehdidiyle engelledi.

    Ardından da geldiği otomobille kaçtı. 3 bıçak darbesi alan Şenay N., çevredekiler tarafından yakındaki özel hastaneye götürüldü.

    Kadın, ameliyata alınırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Süleyman T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Antalya da bir şahıs platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı #1

    AŞKINA KARŞILIK BULAMAYINCA ABLAYI SUÇLADI

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Süleyman T.'nin Sennur N.'ye platonik aşık olduğu, genç kızın aşkına karşılık vermemesine rağmen abla Şenay N.'yi kendilerine engel olmakla suçladığı öğrenildi.

    Antalya da bir şahıs platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı #2

    BU DAHA BİTMEDİ DİYE TEHDİT ETMİŞ

    Olay anında kızının güzellik salonunda olduğunu söyleyen Mustafa Kozak, "Çığlık sesini kızım sandım. Kızım da içerideydi. Hemen koştum. Kızım balkondan atlayıp kaçmış. Kardeşi müdahale ederken ona da saldırıda bulunmuş, kendisini bir odaya kapatarak kurtulmuş. Şüpheli, kaçarken 'Bu daha bitmedi' demiş" dedi.

    Antalya da bir şahıs platonik aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı #3

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