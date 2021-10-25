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Antalya'da bir sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü

Antalya'da bir sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü

Antalya'da fren yerine gaza basan Ayşe K.'nin kullandığı kamyonet, kaldırımda tekerlekli sandalyedeki Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti.