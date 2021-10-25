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    Antalya'da bir sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü

    Antalya'da fren yerine gaza basan Ayşe K.'nin kullandığı kamyonet, kaldırımda tekerlekli sandalyedeki Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 17:14
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    Antalya'da bir sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü

    Dün saat 19.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde meydana gelen olayda Ayşe K., kullandığı 26 PY 248 plakalı kamyonetle sinyalizasyon sistemine yaklaştığı sırada fren yerine gaza bastı.

    KALDIRIMDAKİ KARDEŞLERE ÇARPTI

    Araca çarpıp, kaldırıma çıkan kamyonet, Antalya'da yerleşik yaşayan, tekerlekli sandalyedeki Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı Arzu Bagirova ile kardeşi Ahmed Bagirova'ya çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

    Sağlık ekibi, Arzu Bagirova'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı kardeşi Ahmed Bagirova ise ambulansla hastaneye götürüldü. Arzu Bagirova'nın cansız bedeni, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarınca Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

    "HEYECANLA FREN YERİNE GAZA BASTIM"

    Gözaltına alınan Ayşe K.'nin, polise verdiği ilk ifadesinde, "Işık sistemine yaklaşınca heyecanla fren yerine gaza bastım." dediği öğrenildi.

    Antalya da bir sürücü fren yerine gaza bastı: 1 ölü #1

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