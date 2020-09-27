Dolar
7.6582
0.4301%
Euro
8.9072
0.0449%
Altın
1861.75
-0.3271%
Borsa
1124.17
0.4117%
G. Altın
458.493
0.117%
Bitcoin
82269.16
1.0116%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Antalya'da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı

    Kargo şirketine ait bir kamyonet kullanan sürücü, kamyonetle drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 11:34
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 11:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı

    Dün gece saatlerinde Antalya Kepez'de bir kamyonetin drift yaptığı görüldü.

    Plakası öğrenilemeyen ancak üzerinde kargo şirketinin adı olan kamyonetin sürücüsü, kargo şirketine ait kamyonetle ışıklı kavşak sisteminde drift yapmaya başladı.

    UZUN SÜRE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTI

    Kamyonet sürücüsü, uzun süre tehlikeli manevralarını sürdürdü. Sesten rahatsız olan çevredekiler ise ne olduğunu anlamak için balkonlara çıktı.

    GÖZDEN KAYBOLDU

    Cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, drift anlarını kaydetti. Kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Antalya da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı #1

    Antalya da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir