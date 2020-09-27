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- Antalya'da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı
Antalya'da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı
Kargo şirketine ait bir kamyonet kullanan sürücü, kamyonetle drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 27.09.2020 - 11:34
- Güncelleme : 27.09.2020 - 11:34
Dün gece saatlerinde Antalya Kepez'de bir kamyonetin drift yaptığı görüldü.
Plakası öğrenilemeyen ancak üzerinde kargo şirketinin adı olan kamyonetin sürücüsü, kargo şirketine ait kamyonetle ışıklı kavşak sisteminde drift yapmaya başladı.
UZUN SÜRE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPTI
Kamyonet sürücüsü, uzun süre tehlikeli manevralarını sürdürdü. Sesten rahatsız olan çevredekiler ise ne olduğunu anlamak için balkonlara çıktı.
GÖZDEN KAYBOLDU
Cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, drift anlarını kaydetti. Kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.