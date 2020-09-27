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Antalya'da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı

Antalya'da bir sürücü, kargo aracıyla drift yaptı

Kargo şirketine ait bir kamyonet kullanan sürücü, kamyonetle drift yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.