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    Antalya'da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu

    Muratpaşa ilçesinde müstakil evinin bahçesini temizleyen Bayram Özkan, temizlik esnasında bir kafatası buldu.
    • İHA
    • 22.02.2021 - 02:48
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 02:52
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    Antalya'da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak üzerindeki bir müstakil evin ön tarafında Bayram Özkan ait müstakil evinin ön tarafındaki çalılık alanın içinde temizlik yapıyordu.

    Temizlik esnada, insana ait olduğu düşünülen bir kafatası buldu.

    ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

    Bayram Özkan'ın ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Polis ekiplerinin çalılık alanda yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

    Olayla alakalı konuşan Bayram Özkan “Bahçemi temizlerken otların arasında bir kafatası buldum.

    Bunun üzerine 155’i arayıp polis ekiplerine haber verdim. Polisler geldi inceleme yapıyorlar” diye konuştu.

    Antalya'da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu VİDEO

    Antalya da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu #1

    Antalya da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu #2

    Antalya da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu #3

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