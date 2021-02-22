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- Antalya'da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu
Antalya'da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu
- İHA
- 22.02.2021 - 02:48
- Güncelleme : 22.02.2021 - 02:52
Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi 2225 Sokak üzerindeki bir müstakil evin ön tarafında Bayram Özkan ait müstakil evinin ön tarafındaki çalılık alanın içinde temizlik yapıyordu.
Temizlik esnada, insana ait olduğu düşünülen bir kafatası buldu.
ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Bayram Özkan'ın ihbarı üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çalılık alanda yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
Olayla alakalı konuşan Bayram Özkan “Bahçemi temizlerken otların arasında bir kafatası buldum.
Bunun üzerine 155’i arayıp polis ekiplerine haber verdim. Polisler geldi inceleme yapıyorlar” diye konuştu.
Antalya'da bir vatandaş bahçesini temizlerken kafatası buldu VİDEO