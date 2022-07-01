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    Antalya'da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti

    Antalya’da D400 karayolu üzerindeki yaya geçidinden bisikletle geçmek isteyen Alman'a otomobil çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan adam hayatını kaybetti.
    • 01.07.2022 - 18:53
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 19:00
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    Antalya'da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti

    Karayolları Trafik Kanununa göre, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken bütün sürücüler araçlarını yavaşlatmak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar.

    Ancak özellikle son zamanlarda yaşanan birçok kaza gösterdi ki Türkiye'de bu kurala uyan yok.

    Bu durumun son örneği ise Antalya'da yaşandı.

    Alanya ilçesinde bulunan Kestel Mahallesi D400 karayolu üzerinde Almanya uyruklu Zabihullah Yahyapour (54), bisikletiyle yaya geçidinden geçmek istedi.

    Yaya geçidi kuralına yine uyulmadı

    Karşıya geçmek isteyen adama İ.U. (42) idaresindeki 07 AKZ 696 plakalı otomobil çarptı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu Yahyapour’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

    Otopsi için morga kaldırıldı

    İHA'nın aktardığına göre jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın olay yerindeki incelemelerinin ardından adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Sürücü İ.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

    Antalya'da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti VİDEO

    Antalya da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti #1

    Antalya da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti #2

    Antalya da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti #3

    Antalya da bisikletle yaya geçidinden geçerken aracın çarptığı Alman hayatını kaybetti #4


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