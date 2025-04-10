İHA
Antalya'nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde bulunan Aysel Yıldırım (35), caddeye çıkmak istedi.
Bu sırada A.T. (61) idaresindeki 07 ASG 567 plakalı beton mikserinin altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, belediye morguna kaldırıldı.
BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Beton mikseri sürücüsü ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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