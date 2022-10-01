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    Antalya'da boğulan gence ablasından duygulandıran veda

    Antalya’da Kazakistan vatandaşı 25 yaşındaki turist boğuldu. Cansız bedenin kıyıya çıkartıldığını gören acılı abla, kardeşine son kez sarılıp gözyaşı döktü.
    • 01.10.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 01.10.2022 - 09:39
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    Antalya'da boğulan gence ablasından duygulandıran veda

    Antalya'da saat 13.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı Sahili’nde ablası ve eniştesiyle sahile gelen Kazak turist Turekul Alisher (25), deniz gözlüğü ve şnorkel ile denize girdi.

    Saat 16.30’a kadar denizden çıkmayan Alisher’in ablası, eşiyle birlikte kardeşinin konakladığı otele gittiğini düşünüp aramaya başladı.

    Kıyıdan 10 metre uzaklıkta bulundu

    Aile, Alisher’e ulaşamaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine deniz polisi, sahil güvenlik ve karadan polis ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin 3 saatlik arama çalışması sonrası Alisher, kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta denizin 5 metre derinliğinde bulundu.

    Alisher, dalgıçların çalışmasıyla denizden çıkartılıp kıyıya getirilirken, sağlık ekiplerinin kontrolü sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

    Ablanın kardeşine son sarılışı

    Kardeşinin cansız bedenine sarılıp ağladı

    Kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döken acılı abla, uzun süre cenazeye sarılıp, kafasını üzerine koydu. Zaman zaman Alisher’in yanağını okşayan abla, eşi tarafından teskin edildi.

    İHA'nın aktardığına göre Turekul Alisher’in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

    Antalya da boğulan gence ablasından duygulandıran veda #1

    Antalya da boğulan gence ablasından duygulandıran veda #2

    Antalya da boğulan gence ablasından duygulandıran veda #3

    Antalya da boğulan gence ablasından duygulandıran veda #4

    Antalya da boğulan gence ablasından duygulandıran veda #5


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