Antalya'da boğulmak üzere olan adamı polis kurtardı

Antalya'da boğulmak üzere olan adamı polis kurtardı

Serinlemek için denize giren Nuri Göncü, boğulma tehlikesi geçirince Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.

Saat 15.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde yakınları ile serinlemek için denize giren 77 yaşındaki Nuri Göncü, bir süre açıldıktan sonra dönemedi.

Akıntıya kapılan Göncü, çevresindekilerden yardım istedi.

Göncü'nün boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YAT LİMANINA ÇIKARILDI

İhbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi, Göncü'yü kurtarıp, botla Yat Limanı'na çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Göncü, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.





