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    Antalya'da boğulmak üzere olan adamı polis kurtardı

    Serinlemek için denize giren Nuri Göncü, boğulma tehlikesi geçirince Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 18:41
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    Antalya'da boğulmak üzere olan adamı polis kurtardı

    Saat 15.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Lara Sahili'nde yakınları ile serinlemek için denize giren 77 yaşındaki Nuri Göncü, bir süre açıldıktan sonra dönemedi.

    Akıntıya kapılan Göncü, çevresindekilerden yardım istedi.

    Göncü'nün boğulma tehlikesi geçirdiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    YAT LİMANINA ÇIKARILDI

    İhbarın ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi, Göncü'yü kurtarıp, botla Yat Limanı'na çıkardı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk sağlık kontrolü yapılan Göncü, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Antalya da boğulmak üzere olan adamı polis kurtardı #1

    Antalya da boğulmak üzere olan adamı polis kurtardı #2

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