Antalya'da borç alma sebebiyle başlayan tartışma cinayetle sonlandı

Borcunu almak üzere gittiği evde kolu ve bacakları testereyle kesilen kişinin vücudunun bir kısmı foseptikten çıktı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, polise başvurdu.

Geçen yıl 13 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulunan anne, oğlu ile en son 8 Ocak'ta görüştüğünü bildirdi.

Bunun üzerine polis ekipleri, Eken'in yalnız yaşadığı evde inceleme başlattı.

TEKNİK ARAMA BAŞLATILDI

Yapılan yoğun çalışmaların ardından Eken'e ulaşamayan ekipler, kayıp ihbarının verildiği tarihten itibaren güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

Teknik olarak sürdürülen takibin ardından Süleyman Eken'in, son olarak kadın kuaförü Oktay Yılmaz ve kardeşi Mehmet Yılmaz ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

TELEFON SİNYALİNDEN YERİ BULUNDU

Bu yönde çalışmalarını sürdüren ekipler, Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 421 Sokak'ta olduğu belirlendi.

Tespit edilen konumda bulunan evin, Eken'in son telefon görüşmesi yaptığı Oktay ve Mehmet Yılmaz'ın anneleri olan Gülger Yılmaz'a ait olduğu bildirildi.

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CESEDİN PARÇALARI FOSEPTİKTE BULUNDU

Ekipler nisan ayında, evin çevresinde iş makineleriyle kazı gerçekleştirdi.

Kadavra köpeği ile yapılan aramada, Süleyman Eken'e ait cesedin parçaları, evin bahçesindeki foseptikte bulundu.

"İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Yılmaz kardeşler, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sanık Oktay Yılmaz savunmasında, cinayeti işlediğini itiraf ederek, “Ben bu adamı öldürdüm ancak isteyerek ve bilerek öldürmedim." dedi.

Süleyman Eken ile 2 yıl önce tanıştığını belirten Oktay Yılmaz; “Paraya ihtiyacım vardı. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım ve kendisinden birkaç kez faiz karşılığında borç para aldım. Olay günü akşam sıralarında Süleyman Eken'e 2 bin TL ödeme yapacaktım. Ancak yanımda 500 TL vardı. Bu durumu telefonda kendisine söyledim ve parayı tamamlayacağımı belirttim. O da telefonda bana yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben de 'Gel alacağını al' dedim.

"MUTFAKTAN BIÇAK ALIP CİNSEL ORGANINI KESMİŞİM"

Akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında home ofis olarak kullandığım iş yerine geldi. Parayı tamamlayacağımı söyledim. O da 'Ne yapacağız?' dedi. Kendisinden birkaç gün beklemesini ve kalan bin 500 TL'yi ödeyeceğimi söyledim. O da bana küfretti. Ben de düzgün konuşması için uyardım. Bana silah çekti. Silahı görünce korktum ve silah tutan elini tuttum. Bu sırada silah patladı. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum ancak mutfaktan bıçak alıp Süleyman Eken'in cinsel organını kesmişim."





ARAMALARDA BAŞ VE GÖVDEYE ULAŞILAMADI

Yapılan aramalarda, cesedin başı ile göğüs kafesine ulaşılamadı.

Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİLDİ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, iki kardeş hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Ayrıca sanıkların, Eken'e yönelik 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından da ayrı ayrı 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.





CESEDİ BIÇAKLA KESEMEYİNCE AĞAÇ TESTERESİ KULLANDI

Oktay Yılmaz, kendine geldiğinde kardeşi Mehmet Yılmaz'ı çağırdığını, kardeşinin cinayetten haberinin olmadığını söyleyip, sonrasında bara gidip alkol aldığını ifade etti.

Gece ofise döndüğünü ifade eden Yılmaz, “Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testeresi ile kol ve bacaklarını ayırdım. Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım." dedi.

"GÖVDE VE BAŞ KISMINI ASİTLE YOK EDECEKTİM"

İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesinde bulunan evin foseptiğine attığını söyleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ertesi gün büyük ceset parçası olan gövde ve baş kısmını getirmeye karar verip asitle yok edecektim. Gövde ve baş kısmının bulunduğu ceset poşeti ve bunları keserken kullandığım ağaç testeresini aynı çuvala koydum. Taksiye bindim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, gövde ve baş kısmını buraya attım. Bıçak, silah ve cep telefonunu poşete koyup yat limanında denize attım."

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer tutuklu sanık Mehmet Yılmaz, kardeşinin işlediği cinayetten haberi olmadığını, kesinlikle ceset taşıma işinde bulunmadığını söyledi.

Mehmet Yılmaz, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. Mahkeme, tanık ifadelerinin ardından sanıkların tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı erteledi.





