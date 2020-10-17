Boş bir araziye gelen bağımlıların, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu kullanması tepkilere neden oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde bulunan ve kullanıma kapatılan bir bina, uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline geldi.

Bağımlılar bir süre sonra ise binanın karşında bulunan boş araziyi kullanmaya başladı.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Günün her saati araziye gelen bağımlılar çevredekilere aldırış etmeden uyuşturucu kullanırken, mahalle sakinleri de bu durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen mahalleli, polis gelince bu kişilerin uzaklaştığını sonrasında geri döndüklerini söyledi.

Antalya'da boş araziyi mesken tutan uyuşturucu bağımlıları

ŞIRINGAYI BOYNUNA SAPLADI

Önceki akşam saatlerinde arazinin yanında bulunan siteye ait duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi.

Araziye bir süre sonra ise bastonla yürüyen engelli bir şahıs geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.

PARKTAKİ ÇOCUKLAR TEHLİKEDE

Arazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı.

Bağımlıların arazideki bazı taşların altına uyuşturucu madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi.

YASTIK VE YORGAN GETİRİP ARAZİDE KALIYORLAR

Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan oldukça şikayetçi. Site sakinleri, evlerinden ve çatılarından araziye gelen bağımlılara bağırarak, göndermeye çalışsa da çabaları yetersiz kalıyor.

Birçok bağımlı ise getirdikleri yastık ve yorganlarla arazide yaşıyor.

"CAN VE MAL GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Arazi yanında bulunan sitede yaşayan ve bağımlılar yüzünden yürümeye dahi çekindiklerini söyleyen Volkan Ergün, "Burası Antalya'nın merkezi noktası olarak konumlandırılabilinen bir alan. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar. Çocuklarımız balkona dahi çıkamıyor, psikolojileri bozuluyor. Eşlerimiz buradan geçip yürüyerek bir yere gidemiyor. Can ve mal güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde önüne geçemedik. Tüm birimlere şikayette bulunduk. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ"

Çetin Karayar ise "Burada birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımı ve fuhuş ile ilgili yaşanan durumlar çok vahim. Burası turizmin başkenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Biz çocuklarımızı okula dahi gönderemiyoruz” diyerek sorunun çözülmesini istedi.