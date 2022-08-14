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    Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

    Antalya'da kadın cinayeti yaşandı. Boşanma aşamasında olan eşiyle konuşmak istemeyen Şenay A., Serkan A. tarafından silahla vurularak öldürüldü.
    • 14.08.2022 - 01:43
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 01:52
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    Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü

    Antalya'da saat 22.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde, 42 yaşındaki Serkan A., boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Şenay A. ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi.

    Tabanca ile ateş etti

    İddiaya göre Serkan A., konuşmak istediği eşini otomobile bindirmek isteyince genç kadın itiraz etti. Bunun üzerine Serkan A., Şenay A.’ya tabanca ile iki el ateş etti.

    Antalya'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü - Video

    Antalya da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü #1

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Düğünden silah sesine çıkan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Antalya da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü #2

    Zanlı aranıyor

    İHA'nın haberine göre, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şenay A.’nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden dağlık alana kaçan Serkan A.’yı yakalamak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

    Antalya da boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü #3


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