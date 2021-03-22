Euro
9.8418
14.57%
Dolar
8.2757
14.73%
Altın
464.76
14.8%
Borsa
1.529
-1.41%
Bitcoin
452.001
4.63%
EXEN Coin
13.08
-5.42%
6ºC
İstanbul
Sağanak yağış 6 C

    Antalya'da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

    Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan motosiklet üzerindeki eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 00:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

    Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, H. B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan R.D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.

    EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

    Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi R.D. ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla R.D.’yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

    Antalya da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı #1

    KADININ DURUMU KRİTİK

    Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden R.D.’nin durumunun kritik olduğu, H.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

    Antalya da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı #2

    CEZAEVİNDEN İZİNLİ AYRILMIŞ

    Diğer yandan B.D.’nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir koronavirüs nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi.

    Antalya da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı #3

    Antalya da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir