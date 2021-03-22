Antalya'da boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan adam, boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı. Olayda kurşunların hedefi olan motosiklet üzerindeki eş ve motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, H. B. idaresindeki motosiklette yolcu olarak bulunan R.D. isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki eşi B.D. (52), aracıyla motosikleti takibe aldı.

EŞİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Motosikleti bir süre takip eden B.D., tabancayla eşine kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi R.D. ve motosiklet sürücüsü H.B. yaralanırken, B.D. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla R.D.’yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü.

KADININ DURUMU KRİTİK

Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden R.D.’nin durumunun kritik olduğu, H.B.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan B.D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ AYRILMIŞ

Diğer yandan B.D.’nin yaklaşık 4 yıldır cezaevinde olduğu ve bir süredir koronavirüs nedeniyle izinli olarak dışarıda bulunduğu belirtildi.