Antalya’da boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle kovaladı

6 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi E.K. tarafından pompalı tüfekle kovalanan Gamze A., eşinin ev hapsi ile serbest bırakılmasına tepki göstererek, “Ölmem mi gerekiyor” dedi.

Antalya’da, eşi ile 9 yıl önce evlenen ve 6 yıldır boşanma aşamasına olan güzellik uzmanı Gamze A. (35), Doğuyaka Mahallesi 1216 Sokak üzerindeki evine arkadaşı ile eşyalarını almaya geldiğinde eşi E.K.’nin otomobil ile yanında bulunan silahla hızla geldiğini gördü.

2 çocuk annesi kadın, dairenin içerisine kaçarak kapıyı içeriden kilitledi. Elinde pompalı silah ile kadınların arkasından koşan E.K. ise içeri giremedi.

İHA’nın haberine göre; İçeri girmeyi başaramayan şahsın, elinde bulunan silahla eşinin annesini araç içerisinde darbettiği iddia edildi. Şahıs daha sonra otomobiline binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

“1 hafta önce de uzaklaştırma kararı aldırdım”

Gamze A., yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Eşimle 9 yıl önce evlendim. 6 yıldır ayrılmaya çalışıyorum. Zaten sürekli cezaevine giren bir kişiydi. Yargıtay’da bekleyen cezaları var. Sürekli benim ailem tehdit altında bulunuyordu. En son bu olay yaşandı. Ondan 1 hafta önce de uzaklaştırma kararı aldırdım. Sonrasında ailemin evini silahla basarak babamın aracını parçaladı.





“Adaletin yerine gelmesi için ölmem mi gerekiyor”

Yaşanan son olaydan sonra tekrar şikayette bulunduk. Polis tarafından yakalanarak mahkemeden ev hapsi alıp serbest bırakıldı. Ev adresi olarak benim iş yerimi gösterdi. Ben ne iş yerime gidebiliyorum, ne de can güvenliğim var. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Benim çocuklarım 10 gündür okula gitmiyor. Annem işine gidemiyor, babam iş yerini açamıyor. Tutuklanıp cezaevine gönderilmesini istiyorum. Kendisi madde kullanıyor. Adaletin yerine gelmesi için ölmem mi gerekiyor?”



