Antalya'da boşanmak isteyen eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Eşi Gülseren Yılmaz'ı zorla girdiği kayınpederinin evinde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Hilmi Yılmaz, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Gülseren Yılmaz, 2 çocuğunun babası Hilmi Yılmaz'dan boşanmaya karar vererek babasının evine taşınmıştı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz da eşi ile konuşmak için kayınpederinin evine gitmiş, evde yalnız olan Gülseren Yılmaz ise kapıyı açmamıştı.

GENÇ KADINI 10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine kapıdaki camı kırarak içeri giren Hilmi Yılmaz, zorla bahçeye çıkardığı eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kayıplara karışan saldırgan koca, bir süre sonra jandarma karakoluna giderek, teslim olmuştu.

Hilmi Yılmaz, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Dördüncü kez hakim karşısına çıkarılan Hilmi Yılmaz'ın tutuklu yargılandığı davanın görülmesine, bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Yılmaz'ın kendisine boşanma davası açan 15 yıllık eşi Gülseren Yılmaz'dan 4- 5 aydır ayrı yaşadığını belirtti. Mütalaada; olay günü Hilmi Yılmaz'ın, Gülseren Yılmaz'ın yaşadığı babasının evine elinde bıçakla gittiği, burada evin kapı camını tuğla ile kırıp içeri girdiği, sanığı gören kadının evden uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada kadını evin biraz ilerisindeki arazide yakalayan sanığın otopsi raporuna göre 6'sı tek başına ve birlikte ölüme yol açacak nitelikte toplam 10 adet kesici delici alet darbesi ile göğüs bölgesinden bıçaklamak suretiyle olay yerinde öldürdüğü belirtildi.

Mütalaada sanık Yılmaz'ın, 'eşe karşı kasten insan öldürme', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılması istendi.

"MÜTAALAYI KABUL ETMİYORUM"

Hilmi Yılmaz, mütalaaya karşı yaptığı savunmada, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı esasa ilişkin savunmam olarak tekrar ederim, önceki savunmalarıma ekleyecek bir husus yoktur." dedi.

Mahkemede her iki tarafın avukatı da yazılı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme ertelendi.