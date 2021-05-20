Antalya'da boya ustası ölümden döndü

Antalya'da boyacılık yapan Sinan Dalkıran, mesaisinin ilk gününde birinci kattan zemine çakıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve boyacılık yapan 43 yaşındaki Sinan Dalkıran, mesaisinin ilk gününde talihsiz bir olay yaşadı.

DENGESİNİ KAYBEDEREK ZEMİNE DÜŞTÜ

3 katlı binanın dış cephesini boyayan Sinan Dalkıran, iskele üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Dalkıran, birinci kattan zemine düştü.

Gelen sesler üzerine binanın yanına koşan vatandaşlar, boya ustasını yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

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"DİKKATSİZLİKTEN OLDU"

Düşme sonucu vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen adamın bugün işe başladığı öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi, “Birinci kata ayağını basmış. Sonra da düşmüş. Durumu şu an iyi. Hastaneye gitti. Bugün başlamıştı, başlarına bu geldi. Dikkatsizlikten dolayı oldu.” dedi.



