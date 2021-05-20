Euro
10.2693
0.56%
Dolar
8.4084
0.64%
Altın
504.18
0.39%
Borsa
1.46
0.37%
Bitcoin
344.366
-8.34%
EXEN Coin
41.92
3.91%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Antalya'da boya ustası ölümden döndü

    Antalya'da boyacılık yapan Sinan Dalkıran, mesaisinin ilk gününde birinci kattan zemine çakıldı.
    • İHA
    • 20.05.2021 - 09:52
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da boya ustası ölümden döndü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan ve boyacılık  yapan 43 yaşındaki Sinan Dalkıran, mesaisinin ilk gününde talihsiz bir olay yaşadı.

    DENGESİNİ KAYBEDEREK ZEMİNE DÜŞTÜ

    3 katlı binanın dış cephesini boyayan Sinan Dalkıran, iskele üzerinde boya yaptığı sırada dengesini kaybetti. Dengesini kaybeden Dalkıran, birinci kattan zemine düştü.

    Gelen sesler üzerine binanın yanına koşan vatandaşlar, boya ustasını yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Antalya'da boya ustası ölümden döndü VİDEO

    Antalya da boya ustası ölümden döndü #1

    "DİKKATSİZLİKTEN OLDU"

    Düşme sonucu vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen adamın bugün işe başladığı öğrenildi. Görgü tanığı bir kişi, “Birinci kata ayağını basmış. Sonra da düşmüş. Durumu şu an iyi. Hastaneye gitti. Bugün başlamıştı, başlarına bu geldi. Dikkatsizlikten dolayı oldu.” dedi.

    Antalya da boya ustası ölümden döndü #2

    Antalya da boya ustası ölümden döndü #3

    Antalya da boya ustası ölümden döndü #4

    Antalya da boya ustası ölümden döndü #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir