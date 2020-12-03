Antalya'da 'bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti

Antalya'da 'bunlar seni rahatsız mı ediyor' cinayeti

Bir kadına kendisini polis olarak tanıtıp, kadının yanındaki 2 kişiye "Bunlar seni rahatsız mı ediyor?" diyerek bıçakla saldıran zanlı için müebbet hapis cezası isteniyor.

Onur Çavuşoğlu, kuzeni H.İ.D. ile 17 Temmuz gecesi Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde buluştu.

Yavuz Özcan Parkı'na giden ikili, burada alkol aldı.

İkili, saat 03.30'da parktan çıkarak Güllük Caddesi'ne doğru yürümeye başladı. Onur Çavuşoğlu, karşılaştıkları Ö.D. adlı kadına polis olduğunu söyleyip, yanındaki Ali Akgül ve Mustafa T.'yi kastederek, “Bu kişiler sizi rahatsız mı ediyor?" diye sordu.

Ö.D. ise “Hayır. Beni kimse rahatsız etmiyor." yanıtını verdi.

KİMLİK SORDU, ÖLDÜRÜLDÜ

Ali Akgül ve Mustafa T.'nin “Madem polissiniz, kimliğinizi çıkarın." demesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Onur Çavuşoğlu, Ali Akgül ve Mustafa T.'ye bıçakla saldırdı.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Akgül yaşamını yitirirken, Mustafa T. uzun süren tedavinin ardından taburcu edildi.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Olaydan sonra yakalanan Onur Çavuşoğlu, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çavuşoğlu hakkında, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kuzeni H.İ.D. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.