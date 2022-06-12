Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
478.882
-3.94%
BTXN Coin
9.13
-7.77%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Hafif yağmur 21 C

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları

    Aşırı alkollü şahıs, cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi. Şahsın rahat tavırları ise görenlere “pes” dedirtti.
    • 12.06.2022 - 14:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları

    Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Barbaros Caddesi üzerinde bir işletmede alkol alan iki kişi, bir süre sonra kavga etti.

    Kavga eden arkadaşlardan biri olay yerinden ayrılırken, Ş.İ. adlı kişi, araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun ortasına oturdu.

    Ş.İ., bir süre sonra ise uzanıp, yattı.

    Rahat tavırları ‘pes’ dedirtti

    Bu anlara tanıklık eden sürücüler de büyük şaşkınlık yaşadı.

    Şahsın o anki rahat tavırları ise “pes” dedirtti.

    Hastaneye kaldırıldı

    Korna çalarak uyaran sürücülere aldırış etmeyen şahıs için 112’den yardım istendi.

    İHA’nın haberine göre şahıs olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları #1

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları #2

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları #3

    Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları #4


    İlginizi Çekebilir

    Helikopter kazasında cansız bedenlere ulaşıldı
    Dünya

    Helikopter kazasında cansız bedenlere ulaşıldı

    Sakarya'da dolmuşta kadını elle taciz eden şüpheli yakalandı
    3. Sayfa

    Sakarya'da dolmuşta kadını elle taciz eden şüpheli yakalandı

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir