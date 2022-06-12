Antalya’da cadde ortasına oturan alkollünün rahat tavırları

Aşırı alkollü şahıs, cadde ortasına yatarak araçların geçişine izin vermedi. Şahsın rahat tavırları ise görenlere “pes” dedirtti.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Barbaros Caddesi üzerinde bir işletmede alkol alan iki kişi, bir süre sonra kavga etti.

Kavga eden arkadaşlardan biri olay yerinden ayrılırken, Ş.İ. adlı kişi, araç trafiğinin yoğun olduğu caddede yolun ortasına oturdu.

Ş.İ., bir süre sonra ise uzanıp, yattı.

Rahat tavırları ‘pes’ dedirtti

Bu anlara tanıklık eden sürücüler de büyük şaşkınlık yaşadı.

Şahsın o anki rahat tavırları ise “pes” dedirtti.

Hastaneye kaldırıldı

Korna çalarak uyaran sürücülere aldırış etmeyen şahıs için 112’den yardım istendi.

İHA’nın haberine göre şahıs olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.