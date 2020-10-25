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    Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat attı

    Saldırgan çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarken, tokat sonrası sarsılan genç kız, arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabildi.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 12:33
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 13:00
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    Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat attı

    Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde dışarıdan genç bir kızın bağırma seslerini duyan vatandaşlar, caddeye baktıklarında biri kadın iki gencin tartıştığını gördü.

    Şahıs, bu sırada genç kıza sert bir tokat attı.

    BALKONDAN BAĞIRDILAR

    Tokat sesi adeta caddede yankılanırken, saldırgan şahıs bir tokat daha attı. Genç kızın darbedildiğini gören bazı mahalle sakinleri balkonlarından saldırgana tepki gösterdi.

    Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat attı ViDEO

    OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Tokat sonrası sarsılan genç kız arkasındaki otomobile dayanarak ayakta kalabilirken, saldırgan şahıs tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı.

    Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat attı #1

    Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat attı #2

    Antalya’da cadde ortasında genç kıza tokat attı #3

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