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    Antalya'da cadde ortasında kavga

    Bir kadının saçından tutulup yere fırlatılmasıyla başlayan iki erkeğin kavgası, kick boks müsabakalarını aratmadı.
    • İHA
    • 11.10.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 11.10.2020 - 12:47
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    Antalya'da cadde ortasında kavga

    Antalya'nın Kumluca ilçesinde, cadde ortasında biri kadın 3 kişi arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

    Erkek şahıslardan biri, diğer kişinin kadını saçından tutup yere fırlatmasına tekmeyle karşılık verdi.

    KİCK BOKS MÜSABAKALARINI ANIMSATTI

    İki erkek şahıs bir anda birbirine girerken, çevrede toplanan kalabalık o anları film izler gibi izledi. Kadın ile başka bir erkek şahsın çabaları ise ikiliyi ayırmaya yetmedi.

    Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada, taraflardan biri diğerini havaya kaldırarak yere fırlattı.

    Antalya da cadde ortasında kavga #1

    O ANLAR KAMERADA

    Bu sırada kavşakta kavgayı fark eden bir kadın yerdeki ikiliyi ayırmaya çalışınca, kavgayı dakikalardır izleyen diğer vatandaşlar da ayırmak için girişimde bulundu.

    Yaşananlar ise çevre binalardaki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Antalya da cadde ortasında kavga #2

    Antalya da cadde ortasında kavga #3

    Antalya da cadde ortasında kavga #4

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