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    Antalya'da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi

    Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir parkta çakmak gazı kullandığı ve kendisine zarar verdiği belirlenen genç, polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 24.11.2021 - 15:24
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:20
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    Antalya'da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kasaplar Mahallesi 8530 Sokak'ta bulunan Yörük Kasap Mehmet Parkı’nda bir gencin, çakmak gazı kullandıktan sonra bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız ettiği, kesici aletle kendisine zarar verdiği ihbarı, emniyet güçlerini harekete geçirdi.

    Polis ekipleri parka geldiklerinde, bankta oturan, yüzü kan içerisinde kendi kendisine bağırıp çağıran gençle karşılaştı.

    ÇEVREDEKİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

    Polislere ve çevredeki vatandaşlara tepki gösteren ve adının Hüseyin olduğu belirlenen genç, yanına oturan bir mahalle sakini tarafından sakinleştirildi.

    Bağımlı olduğu belirlenen gencin hareketleri ve söylemleri, bağımlılığın ne kadar kötü bir durum olduğunu gözler önüne serdi.

    Antalya'da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi VİDEO

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Vatandaş tarafından sakinleştirilen genç, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye götürülürken, ambulansta tedbir amaçlı olarak polis bulundu.

    Antalya da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi #1

    Antalya da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi #2

    Antalya da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi #3

    Antalya da çakmak gazı kullanan genç, güçlükle sakinleştirildi #4

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