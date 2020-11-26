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    Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu

    Eczanenin önündeki dubayı çalan bir şüpheli, çaldığı dubayı bindiği aracın tepesine koyarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 15:04
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 15:11
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    Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu

    Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir eczanenin önünde saat 05.00 ilginç bir olay yaşandı.

    Eczanenin yan tarafında duran otomobilden inen bir kişi, eczanenin önüne araç parkı yapılmaması için konulan dubalardan birisini aldı.

    Otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs dubayı otomobilin üzerine koyduktan sonra araç hızla hareket etti.

    Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu VİDEO


    KAPIYA OTURUP DUBAYI TUTTU

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atatürk Caddesi’nde ters yola giren aracın hızla uzaklaştığı, dubayı alan şahsın da aracın sağ ön camından çıkıp kapıya oturarak dubayı tuttuğu gözlendi.

    ECZACI, ŞİKAYETÇİ OLDU

    Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen eczacı, şahısların bulunarak hem asayiş hem de trafik açısından cezalandırılması için şikayette bulundu.

    Antalya da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu #1

    Antalya da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu #2

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