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- Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu
Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu
- İHA
- 26.11.2020 - 15:04
- Güncelleme : 26.11.2020 - 15:11
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir eczanenin önünde saat 05.00 ilginç bir olay yaşandı.
Eczanenin yan tarafında duran otomobilden inen bir kişi, eczanenin önüne araç parkı yapılmaması için konulan dubalardan birisini aldı.
Otomobilde yolcu olarak bulunan şahıs dubayı otomobilin üzerine koyduktan sonra araç hızla hareket etti.
Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu VİDEO
KAPIYA OTURUP DUBAYI TUTTU
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Atatürk Caddesi’nde ters yola giren aracın hızla uzaklaştığı, dubayı alan şahsın da aracın sağ ön camından çıkıp kapıya oturarak dubayı tuttuğu gözlendi.
ECZACI, ŞİKAYETÇİ OLDU
Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen eczacı, şahısların bulunarak hem asayiş hem de trafik açısından cezalandırılması için şikayette bulundu.