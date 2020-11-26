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Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu

Antalya'da çaldığı dubayı aracının üstüne koydu

Eczanenin önündeki dubayı çalan bir şüpheli, çaldığı dubayı bindiği aracın tepesine koyarak yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.