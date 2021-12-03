Antalya'da çaldıkları köpekle keşif yapan hırsızlar ev soydu

Çaldıkları 'Dogo Argentino' cinsi köpeği gezdirirken keşif yaptıkları 2 evden yüklü miktarda ziynet eşyası ve para alan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir eve yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde H.A.'ya ait evden 500 bin TL değerinde ziynet ve giyim eşyasıyla bin dolar, S.C.'ye ait evden de 2 televizyon, dizüstü bilgisayar ve bir miktar paranın çalınması üzerine soruşturma açıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren Ş.Ö., Y.A. ve M.S.Ş.'ye ulaştı. Şüpheliler düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandı.

KUYUMCULARA DA İŞLEM UYGULANDI

Evlerdeki aramalarda çalınan ziynet eşyaları, saatler, telefon, tablet ve televizyonlar ele geçirildi. Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyalarının bir kısmını da kuyumculara sattığı tespit edildi. Her 2 kuyumcuya da suç eşyası satın almak ve kabul etmek suçundan işlem yapıldı.

ÖNCE KEŞİF, SONRA SOYGUN

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çaldıkları 'Dogo Argentino' cinsi köpeği gezdirme bahanesiyle hırsızlık yapacakları evi önce keşfettikleri, sonra da soydukları ortaya çıktı.









