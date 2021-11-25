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- Antalya’da cama çıkan eski hostes, polise zor anlar yaşattı
Antalya’da cama çıkan eski hostes, polise zor anlar yaşattı
- İHA
- 25.11.2021 - 16:33
- Güncelleme : 25.11.2021 - 16:47
Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 4. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir otelin 2’nci katındaki pencereye çıkan eski hostes E.Ç. (31), dışarı ayaklarını sarkıttı.
Kadını pencerede gören diğer odadaki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
MÜZAKERECİ POLİS İKNA ETMEK İÇİN DİL DÖKTÜ
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İçeriden kapıyı kilitleyen kadın, kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediğini söyledi. Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekibi de geldi.
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3 SAATTE İNDİRİLEBİLDİ
Yan odanın penceresine gelen polisler tarafından ikna edilen kadın, 3 saat sonra penceren indirildi.
Kadın, olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
DAHA ÖNCE DE ÇIKMIŞTI
Yapılan incelemede E.Ç.’nin, 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi olduğu belirlendi.
Burada da polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen E.Ç, “İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım.” demişti.