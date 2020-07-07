Bir beyaz eşya mağazasına ait deponun önünden çamaşır makinesi çalan şüpheli, hırsızlık için girdiği başka bir mağazada çalışanlar tarafından suçüstü yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beyaz eşya mağazasının depo bölümüne gelen bir hırsız, ambalajlı çamaşır makinesini çalıp kayıplara karıştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise hırsızlık olayı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızın çaldığı çamaşır makinesini internet sitesinden ilan vermek suretiyle sattığını belirleyerek, çalınan makineyi sahibine teslim etti.

Antalya'da çamaşır makinesi çalan hırsız tutuklandı

HIRSIZA İŞ YERİ ÇALIŞANLARINDAN SUÇÜSTÜ

Bu olaydan iki gün sonra başka bir mobilya ve beyaz eşya mağazasının depo bölümüne gelen 2 kişiden birisi gözcülük yaparken, birisinin içeri girdiğini kameralardan gören mağaza çalışanları şahsı depo içerisinde yakaladı. Yakalanan şahıs, telefonla dışarıda gözcülük yapan arkadaşını arayınca arkadaşı kaçtı.

Depo içerisinde yakalanan şüpheli, mağaza çalışanları tarafından Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere teslim edildi. Aydın Ö. isimli şüphelinin çamaşır makinesinin yanı sıra bir optikçiden gözlük çaldığı, ayrıca hırsızlık suçundan birçok sabıkasının olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Aydın Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

Öte yandan, şahsın çamaşır makinesi ve gözlük çalma anı ile hırsızlık için girdiği depoda yakalanma anları güvenlik kameralarına yansıdı.