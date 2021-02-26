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Antalya'da çamaşır telleri sayesinde ölümden kurtuldu
Evinin balkonundayken başı dönen 59 yaşındaki Fethi Turhan, dengesini kaybedip 5’inci kattan beton zemine düşerken alt katlardaki balkonlarda bulunan çamaşır tellerine çarparak yavaşladı.
- İHA
- 26.02.2021 - 12:44
- Güncelleme : 26.02.2021 - 12:57
Antalya’nın Kepez ilçesinde çocukları ve eşi işte bulunan emekli Feti Turhan (59) sabah saatlerinde balkona çıktı.
Başı dönen Turhan, dengesini kaybedip 5’inci kattan alt kattaki balkonlarda bulunan çamaşır telleri ve demir kolluklara çarptı, ardından beton zemine düştü.
AĞIR YARALI KURTULDU
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Turhan, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'da çamaşır telleri sayesinde ölümden kurtuldu VİDEO