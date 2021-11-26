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    Antalya'da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı

    Muratpaşa Camii'nde cuma namazı öncesi vakti bekleyen vatandaşların önünde bale yaptıktan sonra camiye yerleşip, taşkınlık çıkartan Rus uyruklu kadın, polis tarafından güçlükle camiden çıkartıldı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 19:29
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 19:37
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    Antalya'da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı

    Antalya'da öğle saatlerinde tarihi Muratpaşa Camii'nde meydana gelen olayda öğle ezanının okunmasıyla camiye gelen Rus uyruklu kadın, namaz için toplanan cemaatin önünde bale yaptı.

    Güvenlik görevlisinin araya girmesiyle cami içine giren kadın, yaklaşık 3 saat cami içinde erkek cemaatle birlikte bekledi.

    KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI, TAŞKINLIK YARATTI

    Camideki ayakkabıları inceleyen, zaman zaman kıyafetlerini çıkaran kadın taşkınlık çıkarmaya başlayınca görevliler durumu polise bildirdi.

    Camiye gelen polis kadının camiden dışarı çıkmasını istedi. Polisi dikkate almayan kadın, camideki uygunsuz hareketlerine devam etti.

    Antalya'da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı VİDEO

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    CAMİDEN ÇIKARTILDI

    Kadın bölümünün önündeki ayakkabılığın önüne çöken kadın, kadın polisler tarafından koluna girilerek camiden çıkartıldı.

    Rus uyruklu kadın sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

    Antalya da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı #1

    Antalya da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı #2

    Antalya da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı #3

    Antalya da camide uygunsuz hareketler yapan Rus kadın zor anlar yaşattı #4

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