Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızları tespit etti. Çamaşır makinesi bulunarak iade edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki camiden hırsızlık yapıldı.

Sosyal medyada "Konuksever Mahallesi'nde caminin çamaşır makinesini çalan hırsızlar” konulu paylaşımın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Çalışmalar sonucunda paylaşımı yapılan hırsızlığın 19 Ekim Salı günü saat 05.40 sularında gerçekleştiği belirtildi.

Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin K.Y. ve Y.Y. isimli şahıslar olduğu belirlendi.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler, 20 Ekim Çarşamba günü yakalandı. Çamaşır makinesi, hurda işi yapan M.A. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslimi yapıldı.

M.A. hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan ayrıca işlem yapıldı. Şüpheliler K.Y. ve Y.Y., hırsızlık suçundan adliyeye gönderilmek üzere gözaltına alındı.

Antalya’da camiden çamaşır makinesinin çalınma anı kamerada ViDEO