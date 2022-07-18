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Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü

Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü

Muratpaşa'da bir caminin tuvalet kapılarını çalan hırsız, omzuna alarak kapıları götürdü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.