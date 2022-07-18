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    Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü

    Muratpaşa'da bir caminin tuvalet kapılarını çalan hırsız, omzuna alarak kapıları götürdü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
    • 18.07.2022 - 15:34
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 16:15
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    Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı  Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camii'nde hırsızlık olayı meydana geldi.

    Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü.

    Omuzuna alarak götürdü

    Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürürken hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü VİDEO

    Görevliler durumu emniyete bildirdi

    Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.

    Çalışma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Antalya da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü #1

    Antalya da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü #2

    Antalya da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü #3


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