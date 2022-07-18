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- Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü
Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü
Muratpaşa'da bir caminin tuvalet kapılarını çalan hırsız, omzuna alarak kapıları götürdü. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.
- 18.07.2022 - 15:34
- Güncelleme : 18.07.2022 - 16:15
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Topçular Mahallesi'ndeki Kula Hacı Osman Camii'nde hırsızlık olayı meydana geldi.
Cami tuvaletine giren uzun saçlı bir erkek, iki kapıyı söktü.
Omuzuna alarak götürdü
Daha sonra çıkıp dışarıyı kontrol eden şüpheli, omzuna aldığı kapıları götürürken hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'da caminin tuvalet kapılarını çalıp omzunda götürdü VİDEO
Görevliler durumu emniyete bildirdi
Sabah camiye gelen görevli, 2 kapı ve havalandırma pencerelerinin yerinde olmadığını fark edip, durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatıldı
DHA'nın haberine göre; güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.