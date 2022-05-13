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    Antalya'da çantasını çalan hırsızların peşine düştü

    Caminin şadırvanında elini yüzünü yıkarken çantası çalınan Göker, yalın ayak hırsızların peşine düşerken 2 hırsız, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
    • 13.05.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 18:01
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    Antalya'da çantasını çalan hırsızların peşine düştü

    Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde, caminin bahçesinde eilini yüzünü yıkayan Recep Göker'in çantası çalındı.

    DHA'nın haberine göre; Göker'in yanına yaklaşan G.O. (22) ile A.A. (23), içinde 100 TL, pasaport ve kimliği bulunan sırt çantasını alıp kaçtı.

    Yalın ayak şüphelilerin peşine düşen Göker, bir apartmanın otoparkında izlerini kaybetti.

    Göker'e çevredekiler ve Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler yardım etmeye çalıştı.

    2 şahıs gözaltına alındı

    Ekipler, 2 şüpheliyi apartmanın bodrum katında yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

    "Ayakkabımı bile giymeden peşlerine düştüm"

    Çanta sahibi Recep Göker, "Camide elimi yüzümü yıkıyordum. Bir anda yanımda bulunan çantayı alıp, kaçmaya başladılar. Ayakkabımı bile giymeden peşlerine düştüm. Polisin ve vatandaşların yardımı ile yakalandı." diye konuştu.

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