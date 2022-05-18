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    Antalya'da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu

    Kıyıya vuran ve ağır koku yaydığı öğrenilen ölü caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.
    • 18.05.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 11:07
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    Antalya'da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu

    Antalya'nın Konyaaltı sahiline yüzmeye gelen vatandaşlar, deniz içinde hareketsiz bir caretta caretta olduğunu fark etti.

    İHA'nın haberine göre; Dalganın da etkisiyle kıyıya gelen caretta etrafa ağır bir koku yaymaya başladı.

    Kaplumbağa ölüsünü gören çocuklar ise bölgede yüzmeyi bıraktı. Bazı çocukların ise carettaya taş attıkları görüldü. İyice kıyıya yanaşan deniz kaplumbağasını iki çocuk tutarak kıyıya çıkardı.

    Güvenli alana gömdüler

    Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerince kaplumbağa sahilden alınarak uygun bir alana gömüldü.

    "Ağır da bir kokusu var, herkes rahatsız oldu"

    Falezlerin altından gelen caretta carettanın uzun süredir suda olduğunu belirten Hasan Varol, "Kıyıya çıkarıldı ama ağır bir koku olduğu için yeniden suya bırakıldı. Uzun süredir de burada. Korkmuyoruz. Ağır da bir kokusu var, herkes rahatsız oldu" dedi.

    Antalya da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu #1

    Antalya da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu #2

    Antalya da caretta caretta ölüsü Konyaaltı sahiline vurdu #3


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