Antalya'da çarptığı yaya ölünce kaçan sürücü teslim oldu

Antalya'da yolun karşına geçmeye çalışan Sedat Kayar, otomobilin açrpmasıyla hayatını kaybederken, kaza yerinden kaçan sürücü, 1 kilometre leride polise teslim oldu.

Akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda Yaya geçidi bulunmayan kısımdan yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat Kayar'a (42), Murat K. yönetimindeki 34 FYU 38 plakalı otomobil çarptı.

40 METRE SÜRÜKLENDİ, SÜRÜCÜ KAÇTI

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kayar önce otomobilin camına çarptı daha sonra araç ile refüj arasında yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kayar, kan içinde yerde kalırken, sürücüsü Murat K. otomobiliyle kaza yerinden kaçtı.

TERLİĞİNDEN BİRİ, ARACIN PLAKASININ YANINDAYDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayar'ın ayağından fırlayan terlikle çarpan aracın plakasının aynı yere düştüğü görüldü. Kayar'ın diğer ayağındaki terlik ise bulvar üzerinden geçen araçların arasında kaldı.

SÜRÜCÜ, 1 KİLOMETRE İLERİDE TESLİM OLDU

Bu sırada olay yerinden kaçan sürücü yaklaşık 1 kilometre ileride Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2362 Sokak'ta aracını park edip durumu arkadaşlarına haber verdi. Arkadaşları ise kaza yerine gelerek yaralı kişinin durumu hakkında bilgi alıp, arkadaşlarının panik yapıp kaçtığını ve ileride beklediğini söyledi.

Polis Murat K.'nin yanına giderek otomobilde inceleme yaptı. Murat K. ilk ifadesinde hızlı gitmediğini, yayanın bir anda yolu atladığını söyledi. Sürücü gözaltına alınıp polis merkezine götürülürken, Kayar'ın cansız bedeni ise yapılan kontrollerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.