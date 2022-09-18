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    Antalya’da çatıdan balkona atlarken, düşüp öldü

    Sevgilisi kapıyı açmayınca 5 katlı binanın çatısından en süt kattaki dairenin balkonuna atlamaya çalışırken beton zemine düşen 42 yaşındaki adam, hayatını kaybetti.
    • 18.09.2022 - 14:34
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 15:11
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    Antalya’da çatıdan balkona atlarken, düşüp öldü

    Antalya’nın Finike ilçesi İskele Mahallesi'ndeki 5 katlı bir sitenin en üst katında oturan sevgilisi Y.A.’yı görmeye giden Alaattin Ergüç (42), saat 07.00 sıralarında kapıyı çaldı.

    İddiaya göre Y.A. kapıyı açmayınca Ergüç binanın çatısından evin balkonuna atlamaya çalıştı.

    Beton zemine düştü

    Bu sırada dengesini kaybeden Ergüç, beton zemine düştü.

    Sitede oturanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

    Ekiplerin müdahalesine rağmen Alattin Ergüç, kurtarılamadı.

    Sevgilisinin ifadesi alınacak

    Alaattin Ergüç'ün cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre Y.A. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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