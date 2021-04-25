Antalya’da çaya giren genç kayboldu

Aksu Çayı'nda gözden kaybolan 19 yaşındaki Adnan Yıldız, boğuldu. Suyun dibinde bulunan Yıldız'ın cansız bedeni, dalgıç polisler tarafından çıkartıldı.

Antalya’da yaşayan 19 yaşındaki Adnan Yıldız, arkadaşları ile Aksu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi Aksu Çayı'na balık tutmaya gitti.

Yıldız, bir süre sonra karşı tarafa geçmek için çaya girdi.

ÇIKMAK İSTERKEN SUYA KAPILDI

Çayın ortasına kadar giden genç, geri dönmek isterken bir anda gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer çocuklar hemen yakınlarına bildirdi. Dalgıç polisler, olay yerine gelmeden Yıldız'ın bazı yakınları üzerlerini çıkartarak çaya girdi.

O sırada yakınlarının ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve çok sayıda deniz polisi sevk edildi. Polisler, tehlike oluşturmaması açısından Yıldız'ın yakınlarını ikna ederek sudan çıkardı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen dalgıç polislerin sudaki 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Yıldız’ın cansız bedeninin sudan çıkarılışını acılı babası kıyafetlerine sarılarak izledi. Yıldız’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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