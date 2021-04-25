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- Antalya’da çaya giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
Antalya’da çaya giren gencin cansız bedenine ulaşıldı
Aksu Çayı’na giren 19 yaşındaki genç, bir süre sonra çırpınmaya başlayıp gözden kayboldu. Dalgıç polisler, gencin cansız bedenine ulaşabildi.
- AA
- 25.04.2021 - 17:26
Antalya'nın Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nden geçen Aksu Çayı'na giren 19 yaşındaki Adnan Yıldız, suda çırpınmaya başlamasının ardından gözden kayboldu.
Bölgede bulunan bir çocuk, gencin çırpınışlarını fark ederek durumu babasına anlattı.
Durumu gören adam ekiplere haber verdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polisler, Aksu Çayı’na girerek genci aramaya başladı.
KIYAFETLERİNE SARILIP AĞLADI
Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı. Baba Müslim Yıldız, oğlunun kıyafetlerine sarılıp ağlarken, gencin yakınları sinir krizi geçirdi.
Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Antalya’da çaya giren gencin cansız bedenine ulaşıldı VİDEO